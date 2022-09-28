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57 минут назад

Сикорский объяснил свою благодарность США за ЧП на «Северном потоке»

Алиса Селезнёва

Экс-глава МИД Польши, евродепутат Радослав Сикорский заявил, что его благодарность США за взрывы на «Северных потоках» связана с его личной «рабочей гипотезой». Об этом он написал в своем Твиттере.

Сикорский объяснил свою благодарность США за ЧП на «Северном потоке»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошли три утечки за один день. В компании Nord Stream назвали разрушения беспрецедентными и заявили, что сроки восстановления пока назвать нельзя.

В Швеции заявили, что в районе аварии были зафиксированы взрывы, и квалифицировали это как «грубый саботаж». Швеция, Дания и Германия начали расследование.

В Кремле случившееся назвали диверсией.

Сикорский, комментируя эти новости, опубликовал фото с места происшествия и написал «спасибо, США».

Позже он заявил, что рад проблемам «Северного потока», «с которым все польские правительства боролись 20 лет».

«Пусть датское расследование найдет преступников. Естественно, я выдвигаю рабочие гипотезы о том, у кого были мотивы и возможности сделать это, только от своего имени», - написал экс-министр.

Он заявил, что если Россия захочет восстановить поставки газа в Европу, ей придется договариваться с Украиной и Польшей, контролирующими альтернативные газопроводы.

«Отличная работа», - заявил он.

В мире,Радослав Сикорский,
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