«Не надо отмахиваться от его слов»: Меркель заявила, что Путин не блефует

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что необходимо серьезно относиться к словам президента России Владимира Путина, имея в виду, по всей вероятности, телеобращение главы государства о защите РФ. По ее мнению, высказывания Путина о готовности обеспечить безопасность страны всеми средствами — это не блеф.

Фото: Axel Schmidt/Reuters Axel Schmidt/Reuters

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что необходимо серьезно отнестись к словам Путина о готовности России использовать все средства для защиты своей территориальной целостности и народа. По ее словам, это было бы политически мудрым решением.

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"Нужно серьезно отнестись к его словам, не отмахиваться от них с самого начала, как от простого блефа, а относиться к ним серьезно - это ни в коем случае не признак слабости или умиротворения, а признак политической мудрости - мудрости, которая помогает сохранять пространство для маневра или, что не менее важно, даже развивать новый", - приводит слова Меркель агентство DPA.

Немецкая газета Suddeutsche Zeitung отмечает, что Меркель "явно имела в виду недавние ядерные угрозы" российского президента.

Путин в телеобращении 21 сентября, помимо объявления о начале частичной мобилизации, указывал, что страны Запада в ответ на российскую спецоперацию пустили в ход "ядерный шантаж", поощряя обстрелы Киевом Запорожской АЭС и заявляя о допустимости применения ядерного оружия. Президент подчеркнул, что Россия готова использовать для защиты своих территориальной целостности и народа все имеющиеся в распоряжении средства, и "это не блеф".

В Вашингтоне слова российского президента восприняли как угрозу применения ядерного оружия и предупредили Москву о "катастрофических последствиях" ядерного удара. Также там заявляли, что у Вашингтона уже есть план на случай применения Россией ядерного оружия.

"Это поворотный момент в истории"

25 февраля, на следующий день после начала российской спецоперации на Украине, Меркель выступила с резким осуждением действий Кремля. Тогда она отметила, что поддерживает все усилия правительства ФРГ, ЕС и США и следит за развитием событий на Украине "с величайшим беспокойством и сочувствием".

"Эта война знаменует серьезный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны. Для этого вопиющего нарушения международного права нет оправдания. Я осуждаю это самым серьезным образом", - сказала она агентству DPA.

Однако после начала спецоперации Меркель и другие крупные представители немецкой политической элиты подверглись публичной критике за поддержку российских энергетических проектов, в частности "Северного потока – 2".

Доктор Меркель

4 апреля, спустя более месяца после первого заявления Меркель о спецоперации на Украине, президент этой страны Владимир Зеленский призвал экс-канцлера к ответу и пригласил посетить город Бучу, к тому времени уже оставленный российскими военными. Меркель отреагировала через своего пресс-секретаря.

"Бывший федеральный канцлер доктор Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте", - говорится в ответе.

Газета Die Welt уточнила, что саммите в 2008 году страны НАТО обещали Украине членство в альянсе, но затем вышли из программы. Там напомнили, что Меркель и экс-президент Франции Николя Саркози заблокировали требования других партнеров по НАТО о быстром вступлении Украины.

"Варварская война"

2 июня Меркель снова выступила в поддержку Украины и призвала остановить боевые действия.

"Выражаю свою солидарность с Украиной и поддерживаю ее право на самооборону", - сказала она.

Она подчеркнула, что поддерживает усилия немецкого правительства для "завершения этой варварской войны", однако не собирается консультировать членов кабмина или давать рекомендации.

Меркель добавила, что западным лидерам необходимо продолжать диалог с Путиным, несмотря на множество разногласий.

Личная ответственность

17 июня Меркель в интервью "Редакционной сети Германии" (RND) заявила, что ее уход с поста канцлера мог стать одной из причин, ускоривших развязывание конфликта на Украине. Она отметила, что ей не удалось сформировать новый европейско-российский дискуссионный формат о безопасности в Европе наряду с нормандским форматом. Она подчеркнула, что одной из причин украинского кризиса в его нынешнем виде могла стать и ее отставка.

"Мой уход мог внести в это вклад, так же как в выборы во Франции, вывод войск из Афганистана и застой в выполнении Минских соглашений", - заявила она.

Меркель также признала собственное бессилие в отношении всей ситуации в конце своего срока.