В Белоруссии объявлена проверка мобилизационной готовности авиабазы

Внезапную проверку боевой и мобилизационной готовности 50-й смешанной авиабазы проводят в Белоруссии. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны республики.

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«Сегодня в соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности войсковой части 06752, которая будет проходить в течение месяца», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе проверки будут отрабатывать призыв и восстановление навыков военнообязанных, снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки ее боеготовности.

Напомним, что ранее секретарь Собвеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в случае перехода границы Белоруссии и провокаций Минск готов дать отпор. При этом он подчеркнул, что Вооруженные силы страны не станут ни на кого нападать, однако будут защищать территории своего государства.