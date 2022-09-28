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16 минут назад

Польский евродепутат объяснил свое "спасибо" США за ЧП на "Северном потоке"

Российская Газета

Пост в соцсетях, где польский евродепутат, экс-глава МИД Радослав Сикорский поблагодарил США за ЧП на "Северном потоке", представлял лишь рабочую гипотезу. Об этом в микроблогах написал сам Сикорский.

Польский евродепутат объяснил свое "спасибо" США за ЧП на "Северном потоке"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Естественно, я выдвигаю рабочие гипотезы о том, у кого были мотивы и возможности сделать это, только от своего имени", - написал он, отметив, что вывод из строя газопровода - "это хорошо для Польши".

Ранее Сикорский в соцсетях поблагодарил США за аварию на российских газопроводах, опубликовав фото выхода газа на месте взрыва.

"Это официальное заявление о теракте?" - прокомментировала в своем Telegram-канале пост Cикорского официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Утечки на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были обнаружены в понедельник, 26 сентября. Причины случившегося пока неизвестны. Звучали заявления, что это могло быть следствием диверсии. Оператор газопроводов сообщал, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями. В МИД РФ говорили, что Россия готова принять участие в расследовании аварий.

В мире,Радослав Сикорский,Мария Захарова,МИД России,
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