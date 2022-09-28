Запуск корабля SpaceX с россиянкой на борту отложен

Ураган во Флориде заставил перенести запуск аппарата SpaceX Crew Dragon-5, на котором к Международной космической станции должна отправиться российский космонавт Анна Кикина. Об этом сообщили в NASA.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что Анна Кикина отправится в космос 3 октября. Международная комиссия стран-партнеров по МКС одобрила ее полет на корабле Crew Dragon.

Однако, по данным NASA, запуск корабля был перенесен на 4 октября из-за урагана «Иэн».

Старт корабля Crew Dragon к МКС запланирован не ранее 12:23 по времени Восточного побережья США (19:23 по Москве). При этом из-за погодных условий график может быть скорректирован и старт пройдет в резервный день, 5 октября.

«Прибытие экипажа запланировано не ранее пятницы, 30 сентября. Безопасность экипажа, наземных групп и оборудования имеет первостепенное значение для NASA и SpaceX. (…) После усиления шторма команды NASA и SpaceX оценят потенциальное воздействие и решат, следует ли еще скорректировать график миссии», - отмечается в сообщении.