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20 минут назад

Глава Херсонской области обратился к Путину с просьбой принять регион в состав РФ

Никита Бородкин

Глава Херсонской области Владимир Сальдо обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением принять регион в состав страны на правах нового субъекта. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Херсонской области обратился к Путину с просьбой принять регион в состав РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем письме Сальдо отметил, что прошедший в регионе референдум олицетворяет собой «непосредственное выражение власти народа», которое показало, что жители Херсонской области больше не намерены жить как прежде.

«Люди Херсонской области решили стать частью многонационального народа, в котором все равны друг перед другом и перед общим законом, который выражает не сиюминутные желания и девиации, а непреклонные ценности, испокон веков существующие на русской земле и в российском обществе», — заявил глава региона.

Он отметил, что народ Херсонщины, будучи равноправным членом мирового сообщества, говорит не о «присоединении к чему-то новому, а о воссоединении с Родиной, всегда живущей в его сердцах».

В конце обращения Сальдо заявил, что Херсонская область обращается к РФ с предложением о принятии ее в свой состав в качестве нового субъекта и заключением соответствующего договора.

Напомним, что с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. Ранее к Путину обратился глава ЛНР Леонид Пасечник, который попросил рассмотреть вопрос вхождения ЛНР в состав России.

В мире,Леонид Пасечник,Владимир Путин,
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