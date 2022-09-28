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9 минут назад

Грузия не признала референдумы в украинских областях о вхождении в состав России

Деловая газета "Взгляд"

Грузия не признала итоги референдумов о вхождении в состав России четырех регионов – Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Грузия не признала референдумы в украинских областях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

МИД Грузии в своем заявлении «осудил незаконные референдумы, проведенные Россией на оккупированных территориях Украины».

МИД назвал это «неприемлемой попыткой аннексии».

Внешнеполитическое ведомство Грузии заявило о «твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».

Напомним, референдумы о вхождении в состав России сразу четырех регионов – Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли в период с 23 по 27 сентября.

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