Грузия не признала референдумы в украинских областях

Грузия не признала итоги референдумов о вхождении в состав России четырех регионов – Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси .

Напомним, референдумы о вхождении в состав России сразу четырех регионов – Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли в период с 23 по 27 сентября.