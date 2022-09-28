Грузия не признала референдумы в украинских областях

Грузия не признала итоги референдумов о вхождении в состав России четырех регионов – Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
МИД Грузии в своем заявлении «осудил незаконные референдумы, проведенные Россией на оккупированных территориях Украины».
МИД назвал это «неприемлемой попыткой аннексии».
Внешнеполитическое ведомство Грузии заявило о «твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».
Напомним, референдумы о вхождении в состав России сразу четырех регионов – Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли в период с 23 по 27 сентября.