В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
1 час назад

США пообещали продолжить вооружать Тайвань

Lenta.ruиещё 1

Вашингтон продолжит помогать властям Тайваня усиливать оборону острова и будет развивать двусторонние отношения, пообещала вице-президент США Камала Харрис на борту американского эсминца на базе ВМС США Йокосука в Японии. Ее слова приводит газета South China Morning Post.

США пообещали продолжить вооружать Тайвань
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы продолжим противодействовать односторонним попыткам изменить статус-кво в регионе. Мы также продолжим поддерживать самооборону Тайваня — в соответствии с нашей долгосрочной политикой», — заявила Харрис.

Американский вице-президент обвинила Пекин в попытках пересмотреть установившийся региональный порядок и заверила, что США сохранят курс на «углубление неофициальных связей» с Тайванем.

Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео назвал Тайвань независимым государством. Дипломат отметил, что некоторые в Штатах считают остров частью Китая и выражают недовольство визитами американских представителей. Он уточнил, что придерживается другой точки зрения и неоднократно заявлял о ней.

Отношения США и Китая обострились на фоне конкуренции в Южно-Китайском море. Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в Азиатско-Тихоокеанском регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных морских пространствах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители