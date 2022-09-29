США пообещали «сделать все» для защиты Южной Кореи

Американские власти сделают "все, что в их силах", чтобы обеспечить безопасность Республики Корея. Об этом в четверг заявила вице-президент США Камала Харрис после поездки на границу с КНДР в ходе однодневного визита в Южную Корею.

"Этого нельзя сказать достаточное число раз - приверженность США защите Республики Корея нерушима, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы доказать, что это не пустые слова", - привело агентство Рёнхап слова Камалы Харрис.

В четверг после переговоров с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем она отправилась в демилитаризованную зону на границе с КНДР.

Вице-президент США подтвердила готовность Вашингтона использовать "расширенные средства сдерживания", под которыми подразумевается "весь спектр американского военного потенциала", включая ядерные силы, при угрозе союзнику. По ее словам, Сеул и Вашингтон не имеют разногласий в оценке растущей угрозы со стороны КНДР.