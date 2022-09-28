Бывший депутат Европарламента получил срок за «шпионаж» в пользу России

Верховный суд Венгрии приговорил бывшего депутата Европарламента от праворадикальной националистической партии «Йоббик» Белу Ковача к пяти годам лишения свободы по делу о шпионаже в пользу России, сообщили СМИ.

Как сообщает Deutche Welle (внесено в список иноагентов) со сылкой наиздание Mandiner, Ковач также был признан виновным в мошенничестве с бюджетом и в фальсификации документов. Помимо тюремного срока ему запрещено занимать государственные должности в течение 10 лет. Ковач получит право на досрочное освобождение после отбытия двух третей срока, пишет Mandiner. Сам Ковач не присутствовал на суде и сейчас находится в Москве.

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Суть обвинения заключалась в том, что в период с 2012 по 2014 год Ковач регулярно встречался с представителями российских спецслужб и передавал им информацию, в том числе об энергетических вопросах, выборах в Европарламент и внутриполитической ситуации в Венгрии. Целью было «создать откровенно антиевропейский лагерь внутри Европарламента, демонтировать институты европейских сообществ изнутри и отдать приоритет российским интересам», заключил суд.

Во время встреч Ковач обсуждал с офицером российской разведки «Газпром», санкции ЕС, ситуацию в Украине и многие другие вопросы.

При этом суд первой инстанции в 2020 году установил, что Ковач имел доступ только к общедоступной информации и, делясь ею, «помогал интересам России, но не вредил интересам ЕС», из-за чего его нельзя обвинить в шпионаже. Уже во время апелляции суд присяжных установил, что в 2014 году Ковач поделился с российской разведкой закрытой информацией об энергетической политике ЕС.

В марте 2014 года Европарламент и ОБСЕ отказались направлять своих наблюдателей на референдум в Крым, заведомо объявив голосование «незаконным». Однако группа европейских депутатов приехала на полуостров в качестве независимых иностранных наблюдателей. В их числе был и евродепутат от венгерской партии «Йоббик» Ковач.

«Крымский народ, как и все остальные народы, имеет право высказывать свое мнение путем референдума. Этот референдум абсолютно законный. В демократии народ имеет право определять свое будущее», – заявил Ковач на пресс-конференции в Симферополе.