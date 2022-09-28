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29 минут назад

Экономическая политика Лиз Трасс потерпела фиаско

Лера Букина

Международный валютный фонд (МВФ) подверг критике последние меры экономической политики, которые представила ранее новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Об этом проинформировал представитель фонда, передает BBC News.

Он отметил, что предложения кабмина этой страны не соответствуют рекомендациям международного валютного фонда. Представитель также подчеркнул, что в настоящее время властям не стоит принимать «крупные пакеты неадресных фискальных мер» в связи с увеличением инфляционного давления в ряде государств. Он указал на то, что никакого противоречия в данном вопросе быть не должно.

«Важно, чтобы налоговая политика не противоречила денежной политике», — подчеркнул он.

Представитель фонда предупредил об увеличении неравенства в Великобритании в связи с принимаемыми мерами.

Ранее читатели британской газеты The Times раскритиковали резкое падение курса фунта стерлингов после того, как власти Великобритании опубликовали план по сокращению налогов в стране. Само издание указывает на то, что экономика Соединенного Королевства по всей вероятности «погрузилась в состояние валютного кризиса».

Жители этой страны, в свою очередь, считают катастрофой текущую ситуацию. Некоторые отметили необходимость готовиться к выборам нового лидера.

В мире,Политика,Видео,Международный валютный фонд,
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