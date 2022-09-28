СМИ: предложения по новым санкциям ЕС против РФ выдвинут уже в среду

В среду, 28 сентября, Европейской комиссией (ЕК) будут представлены меры в рамках нового пакета санкций против РФ. Это будет сделано в ходе брифинга для представителей стран ЕС, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц и дипломатов.
Согласно информации газеты, брифинг начнется в 14:30 (15:30 мск).
Вместе с тем Европейский союз планирует прибегнуть к смягчению некоторых рестрикций против российской стороны. В частности, речь идет о снятии запрета на перевозку российских удобрений, цемента и «иной продукции».
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о планах страны ввести новые антироссийские ограничения в связи с проведением референдумов в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, в Запорожской и Херсонской областях.
До этого, Швейцария заявляла о намерении рассмотреть вопрос присоединения к новым санкциям Евросоюза против России.