СМИ: предложения по новым санкциям ЕС против РФ выдвинут уже в среду

В среду, 28 сентября, Европейской комиссией (ЕК) будут представлены меры в рамках нового пакета санкций против РФ. Это будет сделано в ходе брифинга для представителей стран ЕС, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц и дипломатов.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Согласно информации газеты, брифинг начнется в 14:30 (15:30 мск).

Вместе с тем Европейский союз планирует прибегнуть к смягчению некоторых рестрикций против российской стороны. В частности, речь идет о снятии запрета на перевозку российских удобрений, цемента и «иной продукции».

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о планах страны ввести новые антироссийские ограничения в связи с проведением референдумов в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, в Запорожской и Херсонской областях.