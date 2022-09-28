В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
41 минуту назад

СМИ: предложения по новым санкциям ЕС против РФ выдвинут уже в среду

Лера Букина

В среду, 28 сентября, Европейской комиссией (ЕК) будут представлены меры в рамках нового пакета санкций против РФ. Это будет сделано в ходе брифинга для представителей стран ЕС, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц и дипломатов.

СМИ: предложения по новым санкциям ЕС против РФ выдвинут уже в среду
Фото: unsplash.comunsplash.com

Согласно информации газеты, брифинг начнется в 14:30 (15:30 мск).

Вместе с тем Европейский союз планирует прибегнуть к смягчению некоторых рестрикций против российской стороны. В частности, речь идет о снятии запрета на перевозку российских удобрений, цемента и «иной продукции».

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о планах страны ввести новые антироссийские ограничения в связи с проведением референдумов в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, в Запорожской и Херсонской областях.

До этого, Швейцария заявляла о намерении рассмотреть вопрос присоединения к новым санкциям Евросоюза против России.

В мире,Политика,Джастин Трюдо,Еврокомиссия,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители