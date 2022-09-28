В Белостоке появится перекресток Свободной Украины

Городской совет польского Белостока принял решение переименовать перекресток и одну из улиц в честь свободной Украины и свободной Белоруссии. Об этом пишет «Украинская правда».
Таким образом свое название поменяет один из городских кольцевых перекрестков. Теперь он будет называться перекрестком «Свободной Украины».
«Это жест солидарности между людьми Белостока и украинской нацией. Это также воспевание нации, которая борется с большой целеустремленностью ради выживания собственного независимого государства», — пояснил белостокский депутат Адам Мусиюк.
Также будет переименована улица, на которой расположено белорусское консульство. Теперь она станет носить название «Свободной Белоруссии». При этом будет изменен адрес регистрации более 70 человек и 8 компаний. В мэрии заверили, что это будет сделано бесплатно.
В середине июля городским советом Нью-Йорка был одобрен законопроект о переименовании Брайтон-Бич-Авеню и Кони-Айленд-Авеню в Бруклине в Украинский путь (Ukrainian Way). В апреле сообщалось, что часть улицы Коруновачни в Праге, где расположено посольство России, решили переименовать в улицу Украинских героев.