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57 минут назад

В Белостоке появится перекресток Свободной Украины

Алиса Селезнёва

Городской совет польского Белостока принял решение переименовать перекресток и одну из улиц в честь свободной Украины и свободной Белоруссии. Об этом пишет «Украинская правда».

В Белостоке появится перекресток Свободной Украины
Фото: unsplash.comunsplash.com

Таким образом свое название поменяет один из городских кольцевых перекрестков. Теперь он будет называться перекрестком «Свободной Украины».

«Это жест солидарности между людьми Белостока и украинской нацией. Это также воспевание нации, которая борется с большой целеустремленностью ради выживания собственного независимого государства», — пояснил белостокский депутат Адам Мусиюк.

Также будет переименована улица, на которой расположено белорусское консульство. Теперь она станет носить название «Свободной Белоруссии». При этом будет изменен адрес регистрации более 70 человек и 8 компаний. В мэрии заверили, что это будет сделано бесплатно.

В середине июля городским советом Нью-Йорка был одобрен законопроект о переименовании Брайтон-Бич-Авеню и Кони-Айленд-Авеню в Бруклине в Украинский путь (Ukrainian Way). В апреле сообщалось, что часть улицы Коруновачни в Праге, где расположено посольство России, решили переименовать в улицу Украинских героев.

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