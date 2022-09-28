В Запорожье заявили о переброске 450 спецназовцев ВСУ для захвата ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в Запорожскую область более 450 спецназовцев для участия в боевых действиях, а также для возможного захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

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«Однозначно усиление идет. Сейчас конкретно свыше 450 боевиков элиты Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошедших подготовку в иностранных лагерях с западными инструкторами, прежде всего из США, Британии и Канады, едут в Запорожье участвовать в боевых действиях», — сказал Рогов.

Он также сообщил, что украинская армия регулярно проводит учения по форсированию Днепра в составе численностью до 100-110 человек.

«По имеющимся у меня информации, они не раз отрабатывали вариант захвата атомной станции», — добавил Рогов.