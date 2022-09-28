Трюдо: Канада намерена ввести новые санкции против РФ из-за референдумов

Канада собирается ввести новые санкции против России в связи с проведенными референдумами в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает ТАСС со ссылкой на заявление, размещенное на его сайте.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как говорится в сообщении, Канада намерена ввести ряд новых ограничений против лиц и организаций, которые ответственны за последнюю попытку подорвать основы государственного суверенитета Украины.

Трюдо подчеркнул, что Канада никогда не признает результаты этих референдумов.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Европейский союз также не собирается признавать законность голосования о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его Twitter.

«Фиктивный референдум. Фиктивные результаты. Мы не признаем ни того, ни другого», — указал он.