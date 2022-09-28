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25 минут назад

Трюдо: Канада намерена ввести новые санкции против РФ из-за референдумов

Елена Прошина

Канада собирается ввести новые санкции против России в связи с проведенными референдумами в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает ТАСС со ссылкой на заявление, размещенное на его сайте.

Трюдо: Канада намерена ввести новые санкции против РФ из-за референдумов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, Канада намерена ввести ряд новых ограничений против лиц и организаций, которые ответственны за последнюю попытку подорвать основы государственного суверенитета Украины.

Трюдо подчеркнул, что Канада никогда не признает результаты этих референдумов.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Европейский союз также не собирается признавать законность голосования о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его Twitter.

«Фиктивный референдум. Фиктивные результаты. Мы не признаем ни того, ни другого», — указал он.

Агентство напоминает, что с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на подконтрольных РФ территориях Запорожской области прошли референдумы о вхождении этих регионов в состав России. Согласно опубликованным результатам, большая часть населения проголосовала за присоединение к РФ.

В мире,Шарль Мишель,Джастин Трюдо,Европейский совет,ЕС,
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