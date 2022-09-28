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17 минут назад

Лидер немецкой оппозиции извинился за свои слова про украинских беженцев

Lenta.ruиещё 1

Лидер немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц извинился за свои слова про украинских беженцев и «социальный туризм». Об этом он написал в своем Twitter.

Немецкий политик извинился за свои слова про украинских беженцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Мерц указал, что украинские беженцы эксплуатируют Германию, пользуясь предоставляемыми благами.

«Проблема становится все хуже, более миллиона беженцев буквально "доят" государство», — заявил он, уточнив, что ситуация превратилась в «социальный туризм в Германию и обратно».

«Я сожалею об использовании слов "социальный туризм". Это было неточным описанием проблемы, наблюдаемой в единичных случаях», — заявил политик.

Он пояснил, что утверждал лишь об отсутствии регистрации беженцев, и открестился от критики украинцев.

«Социальный туризм» в Германии — явление, при котором беженцы и иные малообеспеченные жители стран въезжают в страну, получают пособие и уезжают с деньгами домой.

В мире,Фридрих Мерц,
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