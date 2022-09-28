Помощник Байдена обсудил с представителями Азербайджана и Армении шаги по поддержанию мира

"Сегодня я принял Хикмета Гаджиева и Армена Григоряна для проведения прямых и конструктивных переговоров. Мы обсудили важность избежания дальнейшего насилия и проведения целенаправленных переговоров в установленные сроки. Мы также определили конкретные дальнейшие шаги в поддержку стабильного и прочного мира", - отметил Салливан. Он не уточнил, где именно проходили данные консультации и в каком формате.