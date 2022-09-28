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59 минут назад

Помощник Байдена обсудил с представителями Азербайджана и Армении шаги по поддержанию мира

ТАСС

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил во вторник с коллегами из Армении и Азербайджана перспективы проведения консультаций между странами и меры по поддержанию мира. Об этом он сообщил в Twitter.

Помощник Байдена обсудил с представителями Азербайджана и Армении шаги по поддержанию мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Салливана, в указанных консультациях приняли участие секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, а также помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Сегодня я принял Хикмета Гаджиева и Армена Григоряна для проведения прямых и конструктивных переговоров. Мы обсудили важность избежания дальнейшего насилия и проведения целенаправленных переговоров в установленные сроки. Мы также определили конкретные дальнейшие шаги в поддержку стабильного и прочного мира", - отметил Салливан. Он не уточнил, где именно проходили данные консультации и в каком формате.

Минобороны Армении в ночь на 13 сентября сообщило об артобстрелах населенных пунктов страны со стороны ВС Азербайджана. В Баку заявили, что это ответ на провокации со стороны Еревана. Позднее Азербайджан сообщал о достижении договоренностей о прекращении огня, однако Армения заявила о продолжении обстрелов.

В мире,Джейк Салливан,Хикмет Гаджиев,Армен Григорян,
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