Лидер "Братьев Италии" пообещала поддержку Зеленскому

Лидер победившей на парламентских выборах партии "Братья Италии" Джорджа Мелони заверила президента Украины Владимира Зеленского в продолжении поддержки Киева. Она ответила на запись Зеленского в Twitter, где он поздравил с успехом на выборах и заявил, что рассчитывает "на плодотворное сотрудничество с новым правительством Италии", а также оценил "постоянную поддержку Италии в борьбе против российской агрессии".
Итальянский политик ответила: "Вы можете рассчитывать на нашу верную поддержку дела свободы украинского народа". Ранее в Кремле отреагировали на победу правоцентристской коалиции в Италии.
Россия готова поприветствовать любые политические силы, которые проявят конструктивный подход к отношениям с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты состоявшихся накануне выборов в Италии.