Лидер "Братьев Италии" пообещала поддержку Зеленскому

Лидер победившей на парламентских выборах партии "Братья Италии" Джорджа Мелони заверила президента Украины Владимира Зеленского в продолжении поддержки Киева. Она ответила на запись Зеленского в Twitter, где он поздравил с успехом на выборах и заявил, что рассчитывает "на плодотворное сотрудничество с новым правительством Италии", а также оценил "постоянную поддержку Италии в борьбе против российской агрессии".