Канада выступит против переизбрания РФ в Совет гражданской авиации ООН

Министр транспорта Канады Омар Алгабра заявил, что его страна будет выступать против переизбрания России в руководящий Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом он сообщил в кулуарах Ассамблеи ИКАО, передает Reuters.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

"Важно, чтобы Россия была привлечена к ответственности за свои действия, и мы не будем поддерживать выдвижение России в совет", — сказал Алгабра.

Как отмечает агентство, в субботу состоится голосование по избранию стран в управляющий совет ИКАО, состоящий из 36 членов. По словам министра, Канада обсуждает с другими странами коллективный подход по этому вопрос. Он также добавил, что нарушения международных правил не могут остаться "неучтенными".

Как напоминает агентство, ранее Россия в ответ на санкции закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний из 36 стран, включая все 27 членов Евросоюза. ИКАО — специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее ее развитие с целью повышения безопасности и эффективности.