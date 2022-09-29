Зеленский созывает срочное заседание Совета нацбезопасности

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что на пятницу назначено срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал политика.

Фото: Genya Savilov/AP Genya Savilov/AP

«Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестку дня и другие подробности сообщим впоследствии», — написал он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц во время телефонного разговора сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Берлин продолжит поддержку Киева. Отмечается, что Германия, в частности, продолжит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украине, а также поставлять оружие.

Шольц подчеркнул, что Германия никогда не признает результаты референдумов на востоке Украины и не примет вхождения ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.