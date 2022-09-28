Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что санкции против России стали самоубийственными для стран Европы и США.
"США и страны Европы выбрали экономический суицид, пытаясь уничтожить Россию", - сказал он 27 сентября в ходе выступления, которое транслировали в эфире телеканала Venezolana de Television.
"Они выбрали энергетический кризис, отключения электричества, экономический кризис и бесконтрольную инфляцию вместо того, чтобы вести диалог о мире с Россией, дать ей гарантии безопасности", - добавил Мадуро. Он также заявил о необходимости срочно "активировать мирные переговоры". "Нельзя позволить эскалацию конфликта в военном и экономическом плане", - заявил венесуэльский лидер.
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов.