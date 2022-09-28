Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что санкции против России стали самоубийственными для стран Европы и США.

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"США и страны Европы выбрали экономический суицид, пытаясь уничтожить Россию", - сказал он 27 сентября в ходе выступления, которое транслировали в эфире телеканала Venezolana de Television.

"Они выбрали энергетический кризис, отключения электричества, экономический кризис и бесконтрольную инфляцию вместо того, чтобы вести диалог о мире с Россией, дать ей гарантии безопасности", - добавил Мадуро. Он также заявил о необходимости срочно "активировать мирные переговоры". "Нельзя позволить эскалацию конфликта в военном и экономическом плане", - заявил венесуэльский лидер.