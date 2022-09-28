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19 минут назад

Президент Венесуэлы назвал самоубийственными для Запада санкции против РФ

ТАССиещё 3

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что санкции против России стали самоубийственными для стран Европы и США.

"США и страны Европы выбрали экономический суицид"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"США и страны Европы выбрали экономический суицид, пытаясь уничтожить Россию", - сказал он 27 сентября в ходе выступления, которое транслировали в эфире телеканала Venezolana de Television.

"Они выбрали энергетический кризис, отключения электричества, экономический кризис и бесконтрольную инфляцию вместо того, чтобы вести диалог о мире с Россией, дать ей гарантии безопасности", - добавил Мадуро. Он также заявил о необходимости срочно "активировать мирные переговоры". "Нельзя позволить эскалацию конфликта в военном и экономическом плане", - заявил венесуэльский лидер.

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов.

В мире,Николас Мадуро,Владимир Путин,
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