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30 минут назад

Зеленский полагает, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Россия не имеет права владеть ядерным оружием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его выступление по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Зеленский полагает, что РФ не имеет права обладать ядерным оружием
Фото: ТАССТАСС

Он рассказал, что российские официальные лица неоднократно угрожали Западу и Украине применением ядерного оружия в ходе боевых действий. Зеленский подчеркнул, что подобные заявления «стали постоянным нарративом» российской стороны. Он считает, что раз Россия не способна гарантировать безопасность мира, то она не имеет права на обладание ядерным оружием.

Зеленский также заявил, что Россия «проигнорировала» требование МАГАТЭ освободить территорию Запорожской АЭС от присутствия российских военнослужащих. Президент Украины указал, что это служит еще одним доказательством того, что Россия «держит мир на грани радиационного бедствия».

В феврале Владимир Зеленский сообщил, что Киев может пересмотреть обязательства по Будапештскому меморандуму, который предусматривает отказ государства от владения ядерным оружием. В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что наличие даже тактического ядерного оружия у Украины будет означать стратегическую угрозу для России.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,МАГАТЭ,Совбез ООН,
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