США "разрешили" Киеву наносить удары по идущим в Россию территориям

США отказались запрещать Киеву наносить удары и использовать западное оружие по территориям, которые могут присоединиться к России после референдумов. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

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Такое заявление он сделал на пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, отвечая на вопрос о том, позволит ли Вашингтон Киеву использовать американское оружие для защиты в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях Украины.

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Американский чиновник подчеркнул, что США не признают изменения статуса территорий, на которых прошли референдумы, и продолжат считать их частью Украины. «Поскольку для нас и украинцев нет никаких изменений в отношении территорий, аннексируемых русскими, украинцы продолжат делать все, что необходимо для возвращения отнятых у них земель. Мы продолжим их в этом поддерживать», — заключил он.

США продолжают оказывать помощь Украине

Ранее агентство Reuters сообщило, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму в миллиард долларов. Ожидается, что пакет будет утвержден в ближайшие дни.

Предыдущий пакет американской помощи Украине включал боеприпасы для ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды, системы борьбы с беспилотниками, радары, снаряжение для разминирования, стрелковое оружие, приборы ночного видения и утепленное обмундирование для холодной погоды. .

660 тысяч снарядов и ракет поставили США Украине с начала февраля

Общее количество оружия, которое Вашингтон передал Киеву с начала российской военной спецоперации, ранее называл Пентагон. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Киев будет просить Запад продолжать поставки оружия и боеприпасов до тех пор, пока военные действия не закончатся.

Атаки ВСУ по Донбассу после референдума будут приравниваться к нападению на Россию

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вероятные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территориям Донбасса, Запорожья и Херсонской области после принятия положительного решения на референдумах будут приравниваться к нападению на Россию. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что все возможные новые территории России полностью защищены государством.

Кроме того, посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что, допуская удары по ЛНР и ДНР, США становятся стороной украинского конфликта.

Ранее Блинкен заявлял, что мир никогда не признает Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области частью России. До этого аналогичное мнение высказали глава ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других западных лидеров.