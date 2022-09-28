Зеленский потребовал лишить Россию права на ядерное оружие

Россия «не способна гарантировать безопасность мира» и поэтому якобы не имеет права обладать ядерным оружием, заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН.

«Угрозы использования ядерного оружия стали постоянным нарративом российских официальных лиц. Это доказывает, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием», – передает ТАСС его слова.

Зеленский заявил, что Россия «проигнорировала призыв МАГАТЭ к немедленной деоккупации Запорожской АЭС», и назвал это «дополнительным доказательством того, что Россия намеренно держит мир на грани радиационного бедствия».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Он отказался обсуждать конкретные шаги, сказав, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия».

Вместе с тем, как указывает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными.

По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации. Между тем в Пентагоне заявили, что в настоящее время не видят смысла в повышении уровня готовности американских ядерных сил.