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6 минут назад

Зеленский потребовал от СБ ООН лишить Россию права на ядерное оружие

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Россия «не способна гарантировать безопасность мира» и поэтому якобы не имеет права обладать ядерным оружием, заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН.

Зеленский потребовал лишить Россию права на ядерное оружие
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Угрозы использования ядерного оружия стали постоянным нарративом российских официальных лиц. Это доказывает, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием», – передает ТАСС его слова.

Зеленский заявил, что Россия «проигнорировала призыв МАГАТЭ к немедленной деоккупации Запорожской АЭС», и назвал это «дополнительным доказательством того, что Россия намеренно держит мир на грани радиационного бедствия».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Он отказался обсуждать конкретные шаги, сказав, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия».

Вместе с тем, как указывает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными.

По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации. Между тем в Пентагоне заявили, что в настоящее время не видят смысла в повышении уровня готовности американских ядерных сил.

Напомним, в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

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