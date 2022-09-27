Зеленский предупредил Россию о последствиях признания результатов референдумов

Если Россия признает результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, то Киеву «не о чем говорить» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом, выступая с видеобращением на заседании Совбеза ООН, заявил глава Украины Владимир Зеленский.
Трансляцию собрания вел телеканал UN webTV.
«Признание Россией этих псевдо референдумов, осуществление так называемого "крымского сценария" и еще одна попытка аннексировать украинскую территорию будет означать, что нам не о чем говорить с президентом России. Аннексия — тот шаг, который ставит его один на один против всего человечества. И сигнал требуется от каждой страны в мире. Я верю в вашу способность действовать», — сказал Зеленский.
Также он призвал Совбез ООН продолжить оказывать Киеву военную и финансовую поддержку и обеспечить стране «четкие и юридически обязывающие» коллективные гарантии безопасности «после обретения ею независимости».