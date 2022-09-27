Зеленский предупредил Россию о последствиях признания результатов референдумов

«Признание Россией этих псевдо референдумов, осуществление так называемого "крымского сценария" и еще одна попытка аннексировать украинскую территорию будет означать, что нам не о чем говорить с президентом России. Аннексия — тот шаг, который ставит его один на один против всего человечества. И сигнал требуется от каждой страны в мире. Я верю в вашу способность действовать», — сказал Зеленский.