США и Албания распространили в СБ ООН проект резолюции по референдумам

США и Албания представили в Совете Безопасности ООН проект резолюции о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения данных регионов в состав РФ. Об этом сообщил во вторник журналистам постоянный представитель Албании при ООН Ферит Ходжа.
"Мы работаем над этим. Текст был распространен. Посмотрим, что получится. Мы надеемся получить поддержку по тексту, где ясно говорится об уважении к международному праву, неприемлемости действий России на Украине", - сказал он. Ходжа подтвердил, что текст резолюции представили США и Албания.
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица уточнил, что голосование по резолюции может состояться в ближайшие дни, но не сказал, когда именно.
"Я уверен, что вы знаете результаты, но это не остановит международное сообщество от дальнейшего выражения своей позиции. Потом мы двинемся в Генеральную Ассамблею", - сказал он.