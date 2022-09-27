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1 час назад

США и Албания распространили в СБ ООН проект резолюции по референдумам в Донбассе

ТАСС

США и Албания представили в Совете Безопасности ООН проект резолюции о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения данных регионов в состав РФ. Об этом сообщил во вторник журналистам постоянный представитель Албании при ООН Ферит Ходжа.

США и Албания распространили в СБ ООН проект резолюции по референдумам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы работаем над этим. Текст был распространен. Посмотрим, что получится. Мы надеемся получить поддержку по тексту, где ясно говорится об уважении к международному праву, неприемлемости действий России на Украине", - сказал он. Ходжа подтвердил, что текст резолюции представили США и Албания.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица уточнил, что голосование по резолюции может состояться в ближайшие дни, но не сказал, когда именно.

"Я уверен, что вы знаете результаты, но это не остановит международное сообщество от дальнейшего выражения своей позиции. Потом мы двинемся в Генеральную Ассамблею", - сказал он.

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