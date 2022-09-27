США и Албания распространили в СБ ООН проект резолюции по референдумам

"Мы работаем над этим. Текст был распространен. Посмотрим, что получится. Мы надеемся получить поддержку по тексту, где ясно говорится об уважении к международному праву, неприемлемости действий России на Украине", - сказал он. Ходжа подтвердил, что текст резолюции представили США и Албания.