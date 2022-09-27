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15 минут назад

В Германии заявили, что украинские беженцы эксплуатируют страну

Елена Прошина

Лидер немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что беженцы из Украины злоупотребляют благосостоянием Германии. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Германии заявили, что украинские беженцы эксплуатируют страну
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«То, что мы видим, – это социальный туризм в Германию и обратно. <…> У нас есть проблема, которая становится все хуже», – заявил Мерц. Он также добавил, что в Германию прибыло свыше миллиона украинских беженцев, которые «доят» страну.

Ранее беженцы из Украины устроили забастовку на заводе по производству новогодних украшений в польском городе Гливице. Приезжих возмутило неоднократное нарушение их трудовых прав. Сообщается, что забастовка началась после того, как работодатель стал вычитать с украинцев деньги за обеденный перерыв. При этом с польских рабочих деньги за перерывы не взимались

В мире,Общество,Фридрих Мерц,
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