В Германии заявили, что украинские беженцы эксплуатируют страну

«То, что мы видим, – это социальный туризм в Германию и обратно. <…> У нас есть проблема, которая становится все хуже», – заявил Мерц. Он также добавил, что в Германию прибыло свыше миллиона украинских беженцев, которые «доят» страну.

Ранее беженцы из Украины устроили забастовку на заводе по производству новогодних украшений в польском городе Гливице. Приезжих возмутило неоднократное нарушение их трудовых прав. Сообщается, что забастовка началась после того, как работодатель стал вычитать с украинцев деньги за обеденный перерыв. При этом с польских рабочих деньги за перерывы не взимались