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19 минут назад

Латвия введет режим ЧС на границе с Россией

Елена Прошина

Власти Латвии введут режим чрезвычайной ситуации в пограничных с Россией районах из-за объявления в РФ частичной мобилизации. Мера начнет действовать с 28 сентября и продлится в течение трех месяцев. Соответствующее заявление появилось на сайте латвийского правительства.

Латвия введет режим ЧС на границе с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно нему, с 28 сентября режим ЧС начнет действовать на территории Алуксненского, Балвского и Лудзенского районов, портах, аэропортах и на железных дорогах. Также власти Латвии приняли решение закрыть пункт пропуска Педедзе с целью «дальнейшего сокращения потока граждан РФ» и поручили пограничникам «осуществлять усиленное наблюдение и проверки» россиян.

Напомним, что Рига с 11 августа ввела режим ЧС в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и Даугавпилсе. Причиной стал поток нелегальных иммигрантов с территории Белоруссии. На данный момент мера действует до 10 ноября.

Ранее, с 19 сентября, границы с РФ закрыли Эстония, Литва, Латвия и Польша.

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