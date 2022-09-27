Зеленский озвучил ожидания от ЕС после референдумов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Евросоюза ужесточения антироссийских санкций и усиления поставок оружия в ответ на референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Его слова в ходе встречи с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной цитирует сайт офиса украинского президента.

«Мы ожидаем как мощных санкций в восьмом санкционном пакете ЕС против России, так и отдельных четких сигналов по поводу того, что будет, если Российская Федерация признает эти искусственные «референдумы»», — сказал Зеленский.

Он также отметил важность усиления военной поддержки Украины, назвав его приоритетным для страны.

«Продвижение в восстановлении нашей территориальной целостности без современного вооружения невозможно», — заявил украинский лидер.

Он также подчеркнул, что ожидает от Франции поддержки относительно возможного вступления Украины в Евросоюз.