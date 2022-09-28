Въезд транспорта в Северную Осетию ограничили из-за ситуации на границе с Грузией

«Ограничить въезд легкового автомобильного транспорта на территорию Республики Северная Осетия – Алания, за исключением автомобильного транспорта, зарегистрированного в Республике Северная Осетия – Алания, Республике Южная Осетия, Республике Грузия, и автомобильного транспорта, зарегистрированного за гражданами с местом жительства (пребывания) в Республике Северная Осетия – Алания или находящегося под управлением лиц, постоянно проживающих на территории Республики Северная Осетия – Алания», – передает ТАСС текст документа, опубликованного в среду на сайте главы и правительства региона.