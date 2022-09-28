Въезд транспорта в Северную Осетию ограничили из-за ситуации на границе с Грузией

Власти Северной Осетии приняли решение об ограничении въезда легкового автотранспорта на территорию республики, за исключением машин, зарегистрированных в Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии, говорится в указе главы Северной Осетии Сергея Меняйло.
«Ограничить въезд легкового автомобильного транспорта на территорию Республики Северная Осетия – Алания, за исключением автомобильного транспорта, зарегистрированного в Республике Северная Осетия – Алания, Республике Южная Осетия, Республике Грузия, и автомобильного транспорта, зарегистрированного за гражданами с местом жительства (пребывания) в Республике Северная Осетия – Алания или находящегося под управлением лиц, постоянно проживающих на территории Республики Северная Осетия – Алания», – передает ТАСС текст документа, опубликованного в среду на сайте главы и правительства региона.
Ранее оппозиционное «Единое национальное движение» – партия находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили выступила с инициативой внести изменения в «Закон об оккупации» и взимать с каждого въезжающего гражданина России 1 тыс. лари (350 долларов).
В течение последних 10 дней в Грузию въехало 78742 гражданина России, а выехало 62120, сообщило МВД страны накануне в связи с повышенным вниманием к этому вопросу.