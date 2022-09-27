Дальнобойщики на границе с Казахстаном перекрыли дорогу автобусу с россиянами

Казахстанские дальнобойщики перекрыли дорогу на погранпункте «Маштаково» и не давали проехать рейсовым автобусам из Самары, пассажиры которого пытаются попасть в Казахстан. Россиянин Владислав рассказал «Газете.Ru», что мужчины вышли на дорогу и не пропускали автобус с российскими номерами.

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«Дальнобойщики стоят здесь в очереди на границе по четыре дня, а продвинулись всего на пару километров, хотя очередь длится 41 километр. Пассажирские автобусы всегда проезжают в объезд очереди, но сейчас дальнобойщики возмутились и вышли на дорогу, чтобы помешать нам проехать», — рассказал Владислав.

Он также сообщил, что за российским автобусом ехал автобус с казахскими госномерами и не стал останавливаться перед дальнобойщиками. Тогда им пришлось расступиться, и оба автобуса смогли продолжить поездку.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана обсудит с российской стороной проблему с массовым приездом россиян в республику.