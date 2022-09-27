Пока вы не уснули: Решение Казахстана по уклонистам и "огромная проблема" для Украины

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Казахстан будет выдавать россиян, уклоняющихся от частичной мобилизации

Казахстан будет выдавать РФ уклоняющихся от мобилизации россиян, если они будут объявлены в розыск. Об этом заявил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов, пишет «Интерфакс».

Он отметил, что в данной ситуации в действие вступает договор о выдаче преступников и подозреваемых в преступлениях. Для этого гражданин должен быть объявлен международный розыск, против него должно быть возбуждено уголовное дело в России, а инкриминируемое деяние в Казахстане также должно быть преступлением.

Politico: иранские беспилотники стали «огромной проблемой» для Украины

Появление иранских беспилотников на арене украинского конфликта стало большой проблемой для ВСУ, пишет Politico. Военные жалуются, что эти дроны очень тяжело отследить.

Младший сержант ВСУ Андриана Арехта рассказала изданию, что беспилотники атаковали ее подразделение спецназа во время боев возле Херсона. Беспилотники сбросили бомбы на позиции спецназа, уничтожив два танка с экипажами внутри.

В Кремле заявили о готовности к переговорам с Украиной

Москва, разумеется, готова вести переговоры с Киевом, однако по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал своей целью организацию в ближайшее время встречи глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, Анкаре уже удалось добиться значительных успехов в дипломатической сфере, ведя диалог и с Москвой, и с Киевом, его итогом стала зерновая сделка.

На границе с Грузией начали вручать повестки подлежащим призыву россиянам

Подлежащим призыву гражданам России начали вручать повестки на границе с Грузией. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии пишет ТАСС.

МВД Северной Осетии 27 сентября сообщило, что на российско-грузинской границе развернут мобилизационный пункт военкомата из-за большего числа желающих покинуть территорию России после объявления частичной мобилизации. В МВД сообщили, что около 5,5 тысячи автомобилей, в том числе 3,6 тысячи легковых, пытаются выехать в Грузию через КПП «Верхний Ларс». По данным грузинских властей, в последние дни в страну въезжает около 10 тысяч россиян каждые сутки.

Евросоюз принял решение о введении санкций против России из-за референдумов

Евросоюз принял решение о введении санкций против России из-за референдумов в Донецкой и Луганской народных областях (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской области. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, передает ТАСС.

«Как было уже заявлено ранее, к России будут применены санкции за организацию референдумов», — сказала министр.

По словам Колонна, консультации о введении нового пакета антироссийских ограничений уже идут в ЕС.

Российские войска ликвидировали одного из командиров «Азова»

Вооруженные силы России ликвидировали одного из командиров «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация) подполковника Игоря Безоглюка. Такая информация появилась в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

В понедельник, 26 сентября, российские войска уничтожили заместителя командира полка по боевой и специальной подготовке подполковника Игоря Безоглюка.

В Госдуме намерены списать кредиты погибших в ходе СВО за счет банков

Ипотеку и кредиты мобилизованных россиян, которые погибнут либо получат первую группу инвалидности в ходе специальной военной операции, спишут за счет банков. Об этом заявил сегодня председатель комитет Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает ТАСС.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируется 300 тысяч человек.

Северная Осетия может ввести режим ЧС на границе с Грузией

В Северной Осетии на границе с Грузией могут ввести режим ЧС из-за скопления машин после объявления мобилизации в России. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Меняйло, пишет РБК.

«Мы со вчерашнего дня развернули оперативную группу усиления на самом КПП [Верхний Ларс]. Сейчас оценивается обстановка и, скорее всего, мной будет принято решение ввести частично положение чрезвычайной ситуации, развернуть там пункт временного размещения, потому что там и женщины, и дети, основа — это мужское население, практически со всех регионов», — сказал он.

Несколько сотрудников сборной России по футболу не вернулись после матча в Киргизии

Пятеро сотрудников сборной России по футболу не вернулись на родину после товарищеского матча со сборной Киргизии, который прошел в Бишкеке. Об этом сообщил Телеграм-канал «Мутко против».

Речь идет о административном штабе команды. Сами сотрудники уверяют, что улетели в отпуск. Дело в том, что после матчей сборных многие и до этого не сразу возвращались домой. Они отправлялись на отдых, чтобы не терять время на дорогу. Ожидается, что в ближайшее время все планируют вернуться обратно.

Россиянам заблокировали обновления Windows 11

Американская корпорация Microsoft ограничила для пользователей из России возможность обновить операционную систему Windows 11. Об этом «Известиям» рассказали специалисты по программному обеспечению.