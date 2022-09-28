В США назвали результаты референдумов сфабрикованными

Соединенные Штаты рассматривают результаты референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ как «полностью сфабрикованные» и готовятся к введению новых санкций. Об этом сообщил в среду, 28 сентября, официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва Софья Сандурская / АГН Москва

— Результаты референдумов полностью сфабрикованные и не отражают волеизъявление народа Украины, — сказал он.

Прайс подчеркнул, что американские власти продолжают работать с союзниками и партнерами над тем, чтобы оказать еще больше давления на Россию, физлиц и организации, передает РИА Новости.

По его словам, Америка продолжит считать данные территории украинскими, никогда не признает результаты референдумов и будет оказывать помощь Киеву «столько, сколько потребуется».

28 сентября ВГА Запорожья анонсировал референдум на украинской части региона. В данный момент 73 процента Запорожья находятся под контролем РФ, остальные 27 заняли ВС Украины.