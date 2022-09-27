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21 минуту назад

National Interest: США должны признать новый миропорядок

Елена Прошина

Бывший статс-секретарь Министерства иностранных дел Дании Йорген Орстрем Меллер заявил, что США должны пересмотреть свои подходы к внешней политике, а также перестать рассматривать себя как неоспоримого мирового лидера. Об этом Орстрем написал в публикации для National Interest.

National Interest: США должны признать новый миропорядок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Йорген Орстрем считает, что после заявления президента России Владимира Путина о том, что Россия будет использовать все имеющиеся средства для защиты своего населения и территориальной целостности, у США появилась «бесценная возможность» изменить свою внешнюю политику. По словам датского дипломата, власти США должны изменить свою внешнюю политику и признать формирующийся многополярный мир.

Орстрем также призвал Вашингтон прекратить хаос, который, по мнению дипломата, происходит из-за плохого государственного управления в США и Европе. «После анализа высказываний и действий американских политиков в последние годы и месяцы сомнительно, что эта точка зрения лежит в основе их решений», – заявил он.

Ранее в США согласовали новый пакет военной и экономической помощи Украине.

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