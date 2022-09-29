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41 минуту назад

Венгрия саботирует восьмой пакет санкций против РФ

Ura.Ruиещё 5

Правительство Венгрии не намерено поддерживать восьмой пакет санкций Евросоюза против России. Об этом шаге заявил руководитель канцелярии венгерского премьер-министра Гергел Гуляш.

Венгрия саботирует восьмой пакет санкций против РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Венгрия не поддержит энергетические санкции», — цитирует руководителя канцелярии венгерское издание Világgazdaság.

Политик также рекомендовал и другим странам странам ЕС саботировать очередной пакет санкций против РФ.

Страны Евросоюза начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин назвал одной из главных целей спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса. Венгрия регулярно призывает страны ЕС снять санкции с России, чтобы избежать энергетического кризиса. Восьмой пакет санкций подразумевает введение порога цен на российскую нефть, персональные санкции в отношении ряда лиц, а также запрет гражданам ЕС занимать руководящие должности в российских компаниях.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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