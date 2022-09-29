Венгрия саботирует восьмой пакет санкций против РФ

Правительство Венгрии не намерено поддерживать восьмой пакет санкций Евросоюза против России . Об этом шаге заявил руководитель канцелярии венгерского премьер-министра Гергел Гуляш.

Страны Евросоюза начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин назвал одной из главных целей спецоперации защиту жителей и территорий Донбасса. Венгрия регулярно призывает страны ЕС снять санкции с России, чтобы избежать энергетического кризиса. Восьмой пакет санкций подразумевает введение порога цен на российскую нефть, персональные санкции в отношении ряда лиц, а также запрет гражданам ЕС занимать руководящие должности в российских компаниях.