Специальная военная операция России на Украине была упреждающим шагом, направленным на защиту РФ от неизбежного противника в лице НАТО, заявил спикер национального собрания Зимбабве Джейкоб Муденда в ходе пленарного заседания Госдумы РФ, передает РИА «Новости».

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Он обратил внимание, что сегодня НАТО подкреплен американскими «гегемонистскими стремлениями» к нежелательному однополярному миру, которому точно нельзя доверять поддержание всеобщего мира и безопасности.

По его словам, Россия оправдано ощущает угрозу от присутствия ядерного арсенала Североатлантического альянса на расстоянии вытянутой руки от своих границ. Как отметил Муденда, специальная военная операция РФ должна рассматриваться именно исходя из этого контекста.

Он заявил, что из-за присоединения многочисленных стран к НАТО Россия оказалась окружена противниками времен холодной войны.