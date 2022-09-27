Иранские беспилотники стали «огромной проблемой» для Украины

Появление иранских беспилотников на арене украинского конфликта стало большой проблемой для ВСУ, пишет Politico. Военные жалуются, что эти дроны очень тяжело отследить.

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Младший сержант ВСУ Андриана Арехта рассказала изданию, что беспилотники атаковали ее подразделение спецназа во время боев возле Херсона. Беспилотники сбросили бомбы на позиции спецназа, уничтожив два танка с экипажами внутри.

«Очень трудно увидеть эти беспилотники на радарах. Это огромная проблема», - подчеркнула Арехта.

Politico отмечает, что боевые беспилотники Shahed и Mohajer, появившиеся в большом количестве, привели к разрушительным последствиям - потере Украиной многих танков и бронетехники.

В интервью Politico украинские военные заявили, что прибытие беспилотников на поле боя «делает нужду Украины в поставках дополнительных современных вооружений еще более острой».

По мнению Арехты, Киеву нужны модернизированные беспилотники Switchblade 600, она назвала их «летающими Джавелинами».

Иранские беспилотники относительно небольшие и летают на малой высоте, уклоняясь от украинских радаров. Арехта отметила, что сбивать их можно только днем, потому что оружие, предоставленное США, не оснащено системой ночного видения.

США ранее обвиняли Иран в планах продать России беспилотники. В Тегеране эти сообщения назвали ложными, позже в американском Совете национальной безопасности заявили, что США не видят признаков продажи иранских дронов Москве.

27 сентября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран выступает против поставок оружия и Украине, и России.