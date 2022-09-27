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22 минуты назад

Politico: иранские беспилотники стали «огромной проблемой» для Украины

Алиса Селезнёва

Появление иранских беспилотников на арене украинского конфликта стало большой проблемой для ВСУ, пишет Politico. Военные жалуются, что эти дроны очень тяжело отследить.

Иранские беспилотники стали «огромной проблемой» для Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Младший сержант ВСУ Андриана Арехта рассказала изданию, что беспилотники атаковали ее подразделение спецназа во время боев возле Херсона. Беспилотники сбросили бомбы на позиции спецназа, уничтожив два танка с экипажами внутри.

«Очень трудно увидеть эти беспилотники на радарах. Это огромная проблема», - подчеркнула Арехта.

Politico отмечает, что боевые беспилотники Shahed и Mohajer, появившиеся в большом количестве, привели к разрушительным последствиям - потере Украиной многих танков и бронетехники.

«Украина требует все»: какое оружие ждет Киев

В интервью Politico украинские военные заявили, что прибытие беспилотников на поле боя «делает нужду Украины в поставках дополнительных современных вооружений еще более острой».

По мнению Арехты, Киеву нужны модернизированные беспилотники Switchblade 600, она назвала их «летающими Джавелинами».

Иранские беспилотники относительно небольшие и летают на малой высоте, уклоняясь от украинских радаров. Арехта отметила, что сбивать их можно только днем, потому что оружие, предоставленное США, не оснащено системой ночного видения.

США ранее обвиняли Иран в планах продать России беспилотники. В Тегеране эти сообщения назвали ложными, позже в американском Совете национальной безопасности заявили, что США не видят признаков продажи иранских дронов Москве.

27 сентября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран выступает против поставок оружия и Украине, и России.

При этом The Washington Post писала, что Иран уже поставил России сотни беспилотников-смертников серии Shahed, которые успешно использовались в Ираке и Сирии.

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