Лидер Каталонии заявил о намерении провести референдум о независимости

Глава правительства Каталонии Пере Арагонес хочет предложить испанскому правительству соглашение, чтобы договориться о проведении референдума о самоопределении региона. Соответствующее заявление он сделал во вторник.

"Я хочу предложить "соглашение о четкости" государству, которое бы устанавливало, когда и как Каталония сможет вновь воспользоваться своим правом определять [свое будущее], - сказал лидер автономного сообщества. - И я хочу сделать это с максимальной поддержкой каталонского общества".

1 октября 2017 года в Каталонии прошло незаконное голосование по вопросу выхода из состава королевства. Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона. Ранее эта статья никогда не применялась.