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19 минут назад

Глава МИД Франции анонсировала новые антироссийские санкции из-за референдумов

RT на русскомиещё 2

Глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что страны ЕС введут новые антироссийские санкции из-за проведения референдумов в республиках Донбасса, а также на территории Запорожской и Херсонской областей.

Глава МИД Франции анонсировала новые антироссийские санкции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Как было уже заявлено ранее, к России будут применены санкции за организацию референдумов», — цитирует её ТАСС.

По словам политика, соответствующие меры «будут введены по линии Евросоюза».

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.

Американский лидер Джо Байден заявил о готовности ввести «быстрые и суровые» экономические санкции в отношении России в ответ на референдумы.

С аналогичной позицией выступил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

26 сентября Великобритания внесла в санкционный список 33 лица, связанных с проведением референдумов.

В мире,Жозеп Боррель,Джозеф Байден,ЕС,
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