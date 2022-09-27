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1 час назад

В Швеции определили безопасную высоту полета после утечки на «Северном потоке»

Мария Иванова

Морское управление Швеции рекомендовало для самолетов безопасную высоту полета из-за утечки газа на «Северном потоке». Она составляет 1 тысячу метров. Об этом пишет РИА Новости.

В Швеции изменили высоту полета после утечки на «Северном потоке»
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Были разосланы предупреждения для самолетов о безопасной высоте полета в 1 000 метров», - сообщил представитель ведомства.

Ранее Морское управление Швеции подтвердило, что на «Северном потоке 1 и 2» обнаружены утечки газа в шведских и датских водах недалеко от острова Борнхольм. В свою очередь компания Nord Stream AG назвала ситуацию беспрецедентной. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока назвать невозможно.

В Морском управлении Дании заявили, что утечка газа может быть опасна для судоходства. Одна утечка находится в экономической зоне Швеции и одна в экономической зоне Дании. Они очень близки друг к другу.

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