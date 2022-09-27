В Швеции изменили высоту полета после утечки на «Северном потоке»

Морское управление Швеции рекомендовало для самолетов безопасную высоту полета из-за утечки газа на «Северном потоке». Она составляет 1 тысячу метров. Об этом пишет РИА Новости.
«Были разосланы предупреждения для самолетов о безопасной высоте полета в 1 000 метров», - сообщил представитель ведомства.
Ранее Морское управление Швеции подтвердило, что на «Северном потоке 1 и 2» обнаружены утечки газа в шведских и датских водах недалеко от острова Борнхольм. В свою очередь компания Nord Stream AG назвала ситуацию беспрецедентной. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока назвать невозможно.
В Морском управлении Дании заявили, что утечка газа может быть опасна для судоходства. Одна утечка находится в экономической зоне Швеции и одна в экономической зоне Дании. Они очень близки друг к другу.