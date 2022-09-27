Венгрия, Кипр и Мальта могут помешать быстрому принятию Евросоюзом нового пакета санкций против России. Об этом пишет газета Financial Times.

По данным издания, ожидается, что новые антироссийские санкции могут быть вынесены на обсуждение послами стран ЕС «уже завтра, с тем, чтобы принять их к концу недели».

Однако эти планы может нарушить то, что «Венгрия, и в некоторой степени Кипр и Мальта, откажутся подыграть», подчеркивается в статье.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал дополнительные санкции, как персональные, так и секторальные, в отношении России, ее руководства и организаторов референдумов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. По словам Борреля, санкции «будут представлены максимально быстро».