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1 час назад

FT: три страны могут помешать введению новых санкций ЕС

Алиса Селезнёва

Венгрия, Кипр и Мальта могут помешать быстрому принятию Евросоюзом нового пакета санкций против России. Об этом пишет газета Financial Times.

По данным издания, ожидается, что новые антироссийские санкции могут быть вынесены на обсуждение послами стран ЕС «уже завтра, с тем, чтобы принять их к концу недели».

Однако эти планы может нарушить то, что «Венгрия, и в некоторой степени Кипр и Мальта, откажутся подыграть», подчеркивается в статье.

Страны ЕС не смогли договориться о потолке цен на российский газ

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал дополнительные санкции, как персональные, так и секторальные, в отношении России, ее руководства и организаторов референдумов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. По словам Борреля, санкции «будут представлены максимально быстро».

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти страны намерены начать консультации, на которых венгерский народ сможет высказаться о том, стоит ли вводить новые санкции или нет. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз прекратить разговоры о новом пакете антироссийских санкций. По его мнению, он лишь обострит уже имеющиеся проблемы.

В мире,Видео,Жозеп Боррель,Петер Сийярто,Виктор Орбан,ЕС,
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