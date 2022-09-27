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28 минут назад

Казахстан расставил приоритеты между Россией и Китаем

Lenta.ruиещё 1

Казахстан намеревается продолжать развитие союзнических отношений с Россией и укреплять стратегическое партнерство с Китаем, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС. Он также отметил, что иным вектором во внешней политике республики станет сотрудничество с Киргизией, Узбекистаном, Туркменистаном и Таджикистаном.

Казахстан расставил приоритеты между Россией и Китаем
Фото: ТАССТАСС

«Наша внешняя политика по-прежнему будет сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной. Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного стратегического партнерства с Китаем, всестороннего сотрудничества с братскими центральноазиатскими государствами, а именно Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном», — сообщил Токаев.

Он отметил, что одной из целью Казахстана станет установка взаимовыгодных связей со странами Азии, Ближнего Востока и Европы.

«Уверен, именно такая внешняя политика соответствует интересам нашего народа», — сказал президент республики.

Накануне власти Казахстана решили выдавать уклоняющихся от мобилизации россиян в случае объявления их в розыск. По словам министра внутренних дел Марата Ахметжанова, в настоящий момент Казахстан и Россия имеют «договорные отношения по оказанию правовой помощи».

В мире,Марат Ахметжанов,
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