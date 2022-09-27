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38 минут назад

Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь, скрываясь от мобилизации

Газета.Ruиещё 1

Эстонские власти депортировали россиянина, который пересек границу вплавь, скрываясь от частичной мобилизации, сообщает издание ERR.

Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь, скрываясь от мобилизации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мужчина при помощи сапборда переплыл через реку Нарва, в районе устья. Однако 38-летний мужчина был задержан пограничниками на одной из автобусных остановок в городе Нарва-Йыэсуу.

"В данном случае это был незаконный переход границы, который был совершен из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией", - заявил руководитель службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры Ээрик Пургел.

По его словам, задержанный был передан российским властям. Ранее в Минобороны России заявили, что не просили Казахстан и Грузию принудительно вернуть россиян. В Минобороны отметили, что не разрабатывали такие обращения и не планирует.

В мире,Минобороны России,
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