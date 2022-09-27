В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
34 минуты назад

Германия уличила украинских беженцев в «социальном туризме»

Лера Букина

Председатель самой крупной оппозиционной партии Германии — Христианско-демократического союза (ХДС) — Фридрих Мерц подверг критике беженцев с Украины за то, что они пользуются системой пособий вместо поиска работы. Об этом он заявил в интервью газете Bild.

В Германии украинских беженцев уличили в «социальном туризме»
Фото: unsplash.comunsplash.com

По его словам, страна сейчас наблюдает «социальный туризм» от этих беженцев.

«Сейчас мы испытываем социальный туризм от этих беженцев: в Германию, обратно на Украину, в Германию, обратно на Украину, и многие из них сейчас пользуются этой системой», — подчеркнул он.

Ситуация обусловлена тем, что раньше украинские беженцы могли рассчитывать на денежное вознаграждение в соответствии с законом о пособиях для граждан, которые ищут убежище. Однако с лета им могут предоставлять базовое обеспечение. Это те же выплаты, которые зачисляют получателям базового пособия по безработице второго уровня.

Возмущенные украинские беженцы устроили забастовку в Польше

Мерца после данных слов раскритиковали партия «зеленых» и председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот. По их словам, такой подход разрушает солидарность ФРГ с Украиной.

Ранее в августе сообщалось, что в центры занятости за помощью в поиске работы обратились около 10 тыс. граждан, которым пришлось прибыть на территорию России с территории Украины, ДНР и ЛНР.

В мире,Фридрих Мерц,Михаэль Рот,Бундестаг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители