В Германии украинских беженцев уличили в «социальном туризме»

Председатель самой крупной оппозиционной партии Германии — Христианско-демократического союза (ХДС) — Фридрих Мерц подверг критике беженцев с Украины за то, что они пользуются системой пособий вместо поиска работы. Об этом он заявил в интервью газете Bild.

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По его словам, страна сейчас наблюдает «социальный туризм» от этих беженцев.

«Сейчас мы испытываем социальный туризм от этих беженцев: в Германию, обратно на Украину, в Германию, обратно на Украину, и многие из них сейчас пользуются этой системой», — подчеркнул он.

Ситуация обусловлена тем, что раньше украинские беженцы могли рассчитывать на денежное вознаграждение в соответствии с законом о пособиях для граждан, которые ищут убежище. Однако с лета им могут предоставлять базовое обеспечение. Это те же выплаты, которые зачисляют получателям базового пособия по безработице второго уровня.

Мерца после данных слов раскритиковали партия «зеленых» и председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот. По их словам, такой подход разрушает солидарность ФРГ с Украиной.