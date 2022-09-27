Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал переговоры с Москвой в связи с возросшим числом россиян, которые прибывают в республику. Об этом сообщает РИА Новости.

«В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации... Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны», — заявил Токаев.

Президент Казахстана отметил, что приезжие будут получать всю необходимую помощь, однако им не будут предоставлять какие-либо преференции.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тысяч человек.