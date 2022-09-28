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14 минут назад

Автомобиль с надписью «военный комиссариат» заметили на границе с Грузией

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В Северной Осетии на КПП пропускного пункта «Верхний Ларс», находящегося на границе с Грузией, заметили авто с надписью «военный комиссариат». Фото очевидцев опубликовано в Telegram-канале «Говорит Москва».

Автомобиль с надписью «военный комиссариат» заметили на границе с Грузией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне власти Северной Осетии рассказали, что повестки на границе получают жители всех регионов. До этого отмечалось, что повестки будут вручать только жителям республики.

«Сейчас ситуация меняется. Теперь на руках у оперативных групп будут списки по другим регионам России, вне зависимости от места постановки на воинский учет», — разъяснили в пресс-службе правительства региона.

В свою очередь, Минобороны в рамках объявленной частичной мобилизации отказалось требовать от государственных органов Казахстана, Грузии и других стран принудительного возвращения уехавших туда россиян.

27 сентября стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» скопилось свыше 5,5 тысячи грузовых и легковых машин, ожидающих проезда через границу.

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