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10 минут назад

Токаев анонсировал переговоры с Москвой в связи с ростом прибывающих россиян в Казахстан

RT на русском

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал переговоры с российской стороной в связи с возросшим числом россиян, прибывающих в республику.

Казахстан проведет переговоры с Москвой из-за наплыва россиян
Фото: ТАССТАСС

«В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации... Мы проведём переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны», — цитирует его РИА Новости.

Токаев подчеркнул, что приезжим будет оказываться вся необходимая помощь, но при этом не будет предоставляться никаких преференций.

Погранслужба Казахстана задержала троих россиян

Сотрудники пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана ранее задержали трёх граждан России, пытавшихся перейти границу в обход пунктов пропуска.

24 сентября президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за мародёрство в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Также президент подписал указы о лишении свободы на срок до 10 лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву, за добровольную сдачу в плен и за отказ участвовать в боевых действиях.

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