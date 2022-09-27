Казахстан проведет переговоры с Москвой из-за наплыва россиян

«В последние дни к нам приезжает много людей из России . Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации... Мы проведём переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны», — цитирует его РИА Новости .

Токаев подчеркнул, что приезжим будет оказываться вся необходимая помощь, но при этом не будет предоставляться никаких преференций.

24 сентября президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за мародёрство в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Также президент подписал указы о лишении свободы на срок до 10 лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву, за добровольную сдачу в плен и за отказ участвовать в боевых действиях.