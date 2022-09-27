Основатель Pink Floyd: Зеленский обманул украинцев

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс негативно высказался в соцсетях о деятельности президента Украины Владимира Зеленского и вступил по этому поводу в дискуссию с его супругой Еленой. Об этом пишут «ИноСМИ» со ссылкой на Sky News.

Уотерс написал Елене Зеленской открытое письмо, в котором обвинил украинских крайних националистов в том, что они поставили страну «на путь, приведший к этому катастрофическому конфликту». По мнению музыканта, Зеленский обманул украинцев и нарушил их права.

В свою очередь, Зеленская призвала музыканта прекратить критиковать ее мужа и посоветовала лучше просить президента РФ Владимира Путина о мире.

«Украинцы защищают свою землю и будущее своих детей. Если мы сдадимся — завтра нас не будет. Если Россия сдастся — конфликт закончится», — ответила Уотерсу Зеленская.

Между тем, музыкант напомнил, что украинский президент не выполнил своего предвыборного обещания «положить конец гражданской войне на востоке страны, вернуть мир в Донбасс и предоставить частичную автономию Донецку и Луганску».

«К сожалению, ваш супруг согласился на этот тоталитарный и антидемократический шаг и отверг волю украинского народа. С тех пор Украиной правят злобные силы крайнего национализма, которые до времени скрывались в тени», — написал он.