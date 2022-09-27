В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
20 минут назад

Роджер Уотерс заявил, что Зеленский обманул украинцев

Алиса Селезнёва

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс негативно высказался в соцсетях о деятельности президента Украины Владимира Зеленского и вступил по этому поводу в дискуссию с его супругой Еленой. Об этом пишут «ИноСМИ» со ссылкой на Sky News.

Основатель Pink Floyd: Зеленский обманул украинцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уотерс написал Елене Зеленской открытое письмо, в котором обвинил украинских крайних националистов в том, что они поставили страну «на путь, приведший к этому катастрофическому конфликту». По мнению музыканта, Зеленский обманул украинцев и нарушил их права.

Основатель Pink Floyd может поплатиться за свою позицию по Украине

В свою очередь, Зеленская призвала музыканта прекратить критиковать ее мужа и посоветовала лучше просить президента РФ Владимира Путина о мире.

«Украинцы защищают свою землю и будущее своих детей. Если мы сдадимся — завтра нас не будет. Если Россия сдастся — конфликт закончится», — ответила Уотерсу Зеленская.

Между тем, музыкант напомнил, что украинский президент не выполнил своего предвыборного обещания «положить конец гражданской войне на востоке страны, вернуть мир в Донбасс и предоставить частичную автономию Донецку и Луганску».

«К сожалению, ваш супруг согласился на этот тоталитарный и антидемократический шаг и отверг волю украинского народа. С тех пор Украиной правят злобные силы крайнего национализма, которые до времени скрывались в тени», — написал он.

Кроме того, артист раскритиковал поставки оружия западом, обвинив в этом, в частности, Вашингтон, который находится на безопасном расстоянии от зоны конфликта. Он также отметил, что те, кто поставляет оружие уже подтвердили свою заинтересованность в затягивании конфликта. Он подчеркнул, что обычные люди хотят мира на Украине, не желают, чтобы воевали до последнего украинца.

В мире,Елена Зеленская,Роджер Уотерс,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители