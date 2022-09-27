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29 минут назад

Иран выступил против поставок оружия России и Украине

Ирина Лебедева

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран выступает против поставок оружия и Украине, и России и поддерживает политический диалог. Об этом сообщает Al Monitor.

В Иране сделали заявление о поставках оружия России и Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так Абдоллахиян ответил на вопрос журналистов о том, продает ли Иран России дроны для использования на Украине.

The Washington Post писала, что Иран уже поставил России сотни беспилотников-смертников. Речь шла о дронах серии Shahed, которую Иран успешно использовал в Ираке и Сирии.

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По словам источников WP, в августе Иран проводил для россиян тренировки в рамках соглашения о передаче беспилотников.

США обвиняли Иран в планах продать России беспилотники. В Тегеране эти сообщения назвали ложными и позже в американском Совете национальной безопасности заявили, что США не видят признаков продажи России иранских дронов.

Абдоллахиян подчеркнул, что у Ирана есть соглашение о военном сотрудничестве с Россией, но страна не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине.

«Мы также участвовали в усилиях по достижению мира и прекращения огня на Украине. Мы считаем неправильным, чтобы какая-либо сторона отправляла оружие Украине или России. И мы будем продолжать помогать политическому диалогу и разрешению этого кризиса посредством политических переговоров», - подчеркнул министр.

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