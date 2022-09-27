В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
52 минуты назад

Неизвестные начали угрожать главе ВОЗ из-за пандемии

Елена Прошина

На фоне эпидемии COVID-19 руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус стал получать сообщения с угрозами, заявил он газете The Washington Post.

Неизвестные начали угрожать главе ВОЗ из-за пандемии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы ВОЗ, угрозы направлялись с помощью SMS. Гебрейесус заявил, что не знает, как злоумышленники получили номер его сотового телефона.

«Много сообщений с угрозами жизни», — отметил он.

После этого в доме руководителя Всемирной организации была установлена сигнализация, а сотрудники ВОЗ предлагают Гебрейесусу воспользоваться услугами сотрудников охраны. Говоря о возможности возвращения в Эфиопию, он считает, что это не было бы для него безопасно. Гебрейесус ранее критиковал власти этой страны в связи с ситуацией в штате Тыграй.

Также глава организации заявил, что сегодня преждевременно утверждать, что пандемия коронавируса подошла к концу. Он отметил, что человечество «все еще посреди большой войны».

Ранее генеральный директор ВОЗ призвал все страны продолжить работу по вакцинации наиболее подверженных риску групп граждан, в том числе медработников и пожилых людей.

В мире,ВОЗ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители