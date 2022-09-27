Неизвестные начали угрожать главе ВОЗ из-за пандемии

На фоне эпидемии COVID-19 руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус стал получать сообщения с угрозами, заявил он газете The Washington Post.

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По словам главы ВОЗ, угрозы направлялись с помощью SMS. Гебрейесус заявил, что не знает, как злоумышленники получили номер его сотового телефона.

«Много сообщений с угрозами жизни», — отметил он.

После этого в доме руководителя Всемирной организации была установлена сигнализация, а сотрудники ВОЗ предлагают Гебрейесусу воспользоваться услугами сотрудников охраны. Говоря о возможности возвращения в Эфиопию, он считает, что это не было бы для него безопасно. Гебрейесус ранее критиковал власти этой страны в связи с ситуацией в штате Тыграй.

Также глава организации заявил, что сегодня преждевременно утверждать, что пандемия коронавируса подошла к концу. Он отметил, что человечество «все еще посреди большой войны».